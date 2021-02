Serie A, tutte le probabili formazioni della 23ª giornata (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - La 23esima giornata di Serie A si è aperta ieri con i due anticipi del venerdì, quelli che hanno visto la Fiorentina imporsi 3 - 0 sullo Spezia all'Artemio Franchi e il Torino espugnare il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - La 23esimadiA si è aperta ieri con i due anticipi del venerdì, quelli che hanno visto la Fiorentina imporsi 3 - 0 sullo Spezia all'Artemio Franchi e il Torino espugnare il ...

OptaPaolo : 3 - Davide #Nicola è solo il 3° allenatore del Torino a rimanere imbattuto in tutte le sue prime cinque panchine in… - SerieA : Fischio finale sulla 2??2??ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti i risultati! ?? Soddisfatto della tua squadra? ?? S… - rtl1025 : ?? 'Per accedere ai fondi del #Recovery serve che ci siano una serie di #riforme. Prime fra tutte quelle del #fisco,… - sportli26181512 : #SerieA, tutte le #probabiliformazioni della 23ª giornata: Il programma di questo turno di campionato, aperto ieri… - Ossmeteobargone : RT @cchiaraxdreams: non accetteró mai come hanno trattato questa serie, ma soprattutto questa puntata, perché questa piú di tutte meritava… -