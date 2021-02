Serie A: successi per Fiorentina e Torino, oggi altri 3 anticipi (Di sabato 20 febbraio 2021) Un lunghissimo turno di campionato, il 23esimo, spalmato su 4 giorni, cominciato ieri si concluderà lunedì sera con il posticipo Juventus - Crotone. La quarta giornata di ritorno vive dello scontro ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 febbraio 2021) Un lunghissimo turno di campionato, il 23esimo, spalmato su 4 giorni, cominciato ieri si concluderà lunedì sera con il posticipo Juventus - Crotone. La quarta giornata di ritorno vive dello scontro ...

OptaPaolo : 2 - Il Napoli ha vinto due partite di fila contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò… - Dalla_SerieA : FOCUS: MILAN - INTER - - sbriashi : @Loveenglishboys Mmmh non saprei ma lo sconsiglio in quanto i fatti della serie sono praticamente delle conseguenze… - ItaSportPress : Bale, gol e assist per il Tottenham. Non accadeva dal 2013: 'Spero sia l'inizio di una serie di successi...' -… - italymystery : RT @LuigiPizzimenti: Si allunga la serie di successi da parte degli USA: #Viking 1 e 2 1976 #Pathfinder 1997 #Spirit e #Opportunity 2003 #P… -