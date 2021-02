"Se i fuoriusciti M5s non fanno come la Meloni". Cosa sa Bruno Vespa: il vero rischio per Draghi (Di sabato 20 febbraio 2021) Il primo miracolo di Mario Draghi, forse, potrebbe essere il più semplice. Bruno Vespa, nel suo tradizionale editoriale del sabato sul Quotidiano nazionale, confida in "San Mario" ma stila anche un elenco di sfide da far tremare i polsi a qualsiasi amministratore politico, anche il più navigato. La differenza con Giuseppe Conte viene marcata in positivo, senza mai citare l'ex inquilino di Palazzo Chigi: "A guidare il Paese è andata una persona normale - nota Vespa -. Uno che saluta i 630 deputati con un 'buonasera'. Parla poco. Parla chiaro". Insomma, ma questo lo aggiungiamo noi, l'esatto opposto del bizantino avvocato di Volturara Appula. "Crediamo che Draghi riuscirà a convincere - via Europa - le multinazionali a rilasciare i permessi per produrre i vaccini in Italia - scommette un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Il primo miracolo di Mario, forse, potrebbe essere il più semplice., nel suo tradizionale editoriale del sabato sul Quotidiano nazionale, confida in "San Mario" ma stila anche un elenco di sfide da far tremare i polsi a qualsiasi amministratore politico, anche il più navigato. La differenza con Giuseppe Conte viene marcata in positivo, senza mai citare l'ex inquilino di Palazzo Chigi: "A guidare il Paese è andata una persona normale - nota-. Uno che saluta i 630 deputati con un 'buonasera'. Parla poco. Parla chiaro". Insomma, ma questo lo aggiungiamo noi, l'esatto opposto del bizantino avvocato di Volturara Appula. "Crediamo cheriuscirà a convincere - via Europa - le multinazionali a rilasciare i permessi per produrre i vaccini in Italia - scommette un ...

