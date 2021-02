Scuole Puglia | Emiliano emette ordinanza | didattica digitale per tutti gli istituti dal 22 febbraio al 5 marzo TESTO

barinewstv : Scuola – Puglia: da lunedì scuole chiuse - radionorba : - Grottaglie : Covid Puglia. Emiliano firma Ordinanza Scuole. E' Ufficiale: Tutti a casa per 15 giorni - - divisenews : #Coronavirus, la #Puglia chiude tutte le scuole - orizzontescuola : Scuole Puglia, Emiliano emette ordinanza: didattica digitale dal 22 febbraio al 5 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Puglia

Confermate le previsioni anticipate ieri:chiuse per due settimane in, dall'Infanzia alle Superiori. Ecco il provvedimento firmato dal presidente Michele Emiliano , con validità da lunedì 22 febbraio a venerdì 5 marzo (ancora ...Lo ha spiegato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, a margine dell'avvio della campagna vaccinale degli operatori scolastici di Bari. L'ordinanza varrà fino al 5 marzo, ...Scuola, tutti a casa da lunedì al 5 marzo. E' arrivata l'ordinanza la seguente ordinanza Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche ...Didattica in presenza ammessa per attività laboratoriali e per gli alunni con disabilità. Emiliano: 'Limitare la circolazione del virus in queste settimane per evitare scenari imprevedibili e critici' ...