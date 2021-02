Scuole | nel Lazio partono le vaccinazioni ma preoccupano i pendolari campani

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì inizieranno leanti-Covid per il personale docente e non docente nel. Sono 30mila le prenotazioni fino ad ora effettuate. Ma per adesso resteranno esclusi i tantiche lavorano nella regione ma hanno residenza altrove. La criticità è stata evidenziata nel corso di un dibattito online sulla scuola organizzato dal PD di Roma. “Lunedì inizieranno leper il personale docente e non docente. Abbiamo notato alcuni elementi di criticità che meritano attenzione – ha detto l’assessore alla Sanità D’Amato – ovvero le dosi vengono assegnate esclusivamente sulla base della residenza. Se noi somministrassimo il vaccino a persone residenti ina o Abruzzo, non avremmo dosi per tutti i cittadini del. Giustamente c’è ...