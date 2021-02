Scuola Puglia, nuova ordinanza Emiliano: fino al 5 marzo lezioni a distanza (Di sabato 20 febbraio 2021) Tutti gli studenti pugliesi di ogni ordine e grado, dal 22 febbraio al 5 marzo, seguiranno le lezioni in didattica digitale integrata, ad eccezione delle attività laboratoriali e della... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 febbraio 2021) Tutti gli studenti pugliesi di ogni ordine e grado, dal 22 febbraio al 5, seguiranno lein didattica digitale integrata, ad eccezione delle attività laboratoriali e della...

Sudestonlineit : Puglia, scuola, tutti in DAD fino al 5 marzo - AquileDel : RT @Mcclane272: #Emiliano chiude le scuole di ogni ordine e grado in Puglia perché vuole vaccinare prima tutti gli insegnanti. 'la scuola è… - rep_bari : Scuola, Emiliano firma la 9ª ordinanza: 'In Puglia dad per tutti fino al 5 marzo'. Cancellata libertà di scelta per… - valy_s : RT @Mcclane272: #Emiliano chiude le scuole di ogni ordine e grado in Puglia perché vuole vaccinare prima tutti gli insegnanti. 'la scuola è… - antennasud_13 : Scuola, Lega Puglia: “Ennesimo duro colpo a studenti e famiglie in Puglia, Emiliano ci dica quando riapriranno le s… -