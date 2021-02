Scuola, per le elementari avanti fino al 30 di giugno (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua a tener banco la discussione sul possibile allungamento del calendario scolastico, discussione rianimatasi dopo l’intervento di Draghi in Parlamento. Tra le ipotesi che circolano, soprattutto per far recuperare la socialità ai più piccoli – necessità sottolineata in più occasioni dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – c’è quella di tenere aperte le scuole elementari per tutto il mese di giugno. Per quanto Riguarda le medie e le superiori, la conferma degli esami in presenza per tutti, con la maturità che partirà il 16 giugno, sembra di fatto escludere l’ipotesi di un allungamento del calendario, anche se una decisione ufficialmente non è stata presa. Se si pensasse di tenere aperte le scuole elementari per tutto il mese di giugno con attività ludiche e di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua a tener banco la discussione sul possibile allungamento del calendario scolastico, discussione rianimatasi dopo l’intervento di Draghi in Parlamento. Tra le ipotesi che circolano, soprattutto per far recuperare la socialità ai più piccoli – necessità sottolineata in più occasioni dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi – c’è quella di tenere aperte le scuoleper tutto il mese di. Per quanto Riguarda le medie e le superiori, la conferma degli esami in presenza per tutti, con la maturità che partirà il 16, sembra di fatto escludere l’ipotesi di un allungamento del calendario, anche se una decisione ufficialmente non è stata presa. Se si pensasse di tenere aperte le scuoleper tutto il mese dicon attività ludiche e di ...

