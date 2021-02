Sci, Mondiale Cortina: slalom femminile all’austriaca Liensberger (Di sabato 20 febbraio 2021) L’austriaca Katharina Liensberger conquista la terza medaglia del suo Mondiale ampezzano vincendo di forza anche lo slalom. E’ il suo secondo oro, dopo quello nel gigante parallelo in comproprietà con Marta Bassino, e dopo il bronzo nel gigante. Una super rassegna iridata per la 23enne austriaca che si presenta come la nuova forza delle discipline tecniche al femminile. Liensberger ha vinto in entrambe le manches, concludendo con il tempo di 1’39?50, davanti a Petra Vlhova che, staccata di un secondo, deve farsi andar bene l’argento di fronte allo strapotere dellp’austriaca. Bronzo per Mikaela Shiffrin, a 1?98 dalla vincitrice: un distacco che assomiglia molto a quelli che l’americana sapeva infliggere alle avversarie fino a due stagioni fa. Per l’Italia c’è il 18/o posto di Irene Curtoni, seguita al ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) L’austriaca Katharinaconquista la terza medaglia del suoampezzano vincendo di forza anche lo. E’ il suo secondo oro, dopo quello nel gigante parallelo in comproprietà con Marta Bassino, e dopo il bronzo nel gigante. Una super rassegna iridata per la 23enne austriaca che si presenta come la nuova forza delle discipline tecniche alha vinto in entrambe le manches, concludendo con il tempo di 1’39?50, davanti a Petra Vlhova che, staccata di un secondo, deve farsi andar bene l’argento di fronte allo strapotere dellp’austriaca. Bronzo per Mikaela Shiffrin, a 1?98 dalla vincitrice: un distacco che assomiglia molto a quelli che l’americana sapeva infliggere alle avversarie fino a due stagioni fa. Per l’Italia c’è il 18/o posto di Irene Curtoni, seguita al ...

