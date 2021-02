Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali slalom femminile (Di sabato 20 febbraio 2021) Si vanno a concludere, sul fronte femminile, i Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. oggi, infatti, sarà di scena lo slalom, che andrà a concludere il programma della manifestazione iridata. L’Italia cerca l’ultimo guizzo della kermesse nella “Perla delle Dolomiti”, ma le chance oggettivamente sono poche. Si partirà alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda sarà alle ore 13.30. Le favorite saranno la grandi interpreti dei pali stretti. Si inizierà da Mikaela Shiffrin, pronta per l’ennesima medaglia del suo Mondiale, quindi Petra Vlhova, che non vuole chiudere a bocca asciutta questa rassegna, senza dimenticare Katharina Liensberger (bronzo nel gigante) e Wendy Holdener. IN TV Lo slalom femminile dei Mondiali ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Si vanno a concludere, sul fronte, i Campionatidi scidi Cortina 2021., infatti, sarà di scena lo, che andrà a concludere ildella manifestazione iridata. L’Italia cerca l’ultimo guizzo della kermesse nella “Perla delle Dolomiti”, ma le chance oggettivamente sono poche. Si partirà alle ore 10.00 con la prima manche, mentre la seconda sarà alle ore 13.30. Le favorite saranno la grandi interpreti dei pali stretti. Si inizierà da Mikaela Shiffrin, pronta per l’ennesima medaglia del suo Mondiale, quindi Petra Vlhova, che non vuole chiudere a bocca asciutta questa rassegna, senza dimenticare Katharina Liensberger (bronzo nel gigante) e Wendy Holdener. IN TV Lodei...

