Sci alpino, Mondiali: le pagelle di oggi. Liensberger stellare, Vlhova e Shiffrin devono accontentarsi, male Curtoni e Brignone (Di sabato 20 febbraio 2021) Si sono conclusi i Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2021, almeno per il comparto femminile, e lo hanno fatto con una gara davvero bellissima. Lo slalom odierno, infatti, ha incoronato Katharina Liensberger. L’austriaca ha dominato la scena, in una prova che ha regalato numerosi spunti. Per l’Italia, invece, ben pochi sorrisi. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara tra i pali stretti disputata oggi. LE pagelle DELLO SLALOM FEMMINILE DI CORTINA 2021 KATHARINA Liensberger 10 e lode: una gara sensazionale. Domina senza mezzi termini e lascia le rivali (e che rivali) a distacchi abissali. Un secondo a Petra Vlhova, quasi due a Mikaela Shiffrin. oggi sembrava che l’austriaca facesse un ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Si sono conclusi i Campionatidi scidi Cortina d’Ampezzo 2021, almeno per il comparto femminile, e lo hanno fatto con una gara davvero bellissima. Lo slalom odierno, infatti, ha incoronato Katharina. L’austriaca ha dominato la scena, in una prova che ha regalato numerosi spunti. Per l’Italia, invece, ben pochi sorrisi. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara tra i pali stretti disputata. LEDELLO SLALOM FEMMINILE DI CORTINA 2021 KATHARINA10 e lode: una gara sensazionale. Domina senza mezzi termini e lascia le rivali (e che rivali) a distacchi abissali. Un secondo a Petra, quasi due a Mikaelasembrava che l’austriaca facesse un ...

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - Gazzetta_it : #Mondiali #DeAliprandini e #Gisin, amore sugli sci. Michelle: 'È un perfettino, più svizzero di me!'… - Wally_84 : RT @Gazzetta_it: #Mondiali Cortina: #slalom donne seconda manche: Liensberger immensa: battute #Vlhova e #Shiffrin #Cortina2021 https://t.c… - MasterblogBo : CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - Katharina Liensberger trionfa nello slalom femminile ai Mondiali di sci alpino di C… -