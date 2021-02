Sci alpino, Mondiali 2021: Mikaela Shiffrin per il pokerissimo, ma le avversarie sono tante. E l’Italia… (Di sabato 20 febbraio 2021) Quattro atlete e poi il resto del mondo? Possibile, ma nei Mondiali delle sorprese tutto potrà accadere oggi sulla Drusciè, teatro dello slalom femminile a Cortina 2021, manche alle 10 e 13.30. Si riparte da Mikaela Shiffrin, tre medaglie in tre gare finora e dai suoi quattro successi iridati consecutivi nella specialità (record) da Schladming 2013. E’ lei la favorita numero uno, anche per come sta sciando. Oltretutto ha vinto l’ultimo slalom disputato in Coppa, a Flachau, quasi 40 giorni fa. Ma, appunto, c’è l’incognita dello stato di forma per tutte in questa disciplina. Liensberger proverà a imitare Anna Veith e vincere tre medaglie in una singola edizione per l’Austria e sembra la principale avversaria dell’americana; poi c’è Gisin, gasata anche dal podio del fidanzato De Aliprandini, ieri. Infine ecco Vlhova, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Quattro atlete e poi il resto del mondo? Possibile, ma neidelle sorprese tutto potrà accadere oggi sulla Drusciè, teatro dello slalom femminile a Cortina, manche alle 10 e 13.30. Si riparte da, tre medaglie in tre gare finora e dai suoi quattro successi iridati consecutivi nella specialità (record) da Schladming 2013. E’ lei la favorita numero uno, anche per come sta sciando. Oltretutto ha vinto l’ultimo slalom disputato in Coppa, a Flachau, quasi 40 giorni fa. Ma, appunto, c’è l’incognita dello stato di forma per tutte in questa disciplina. Liensberger proverà a imitare Anna Veith e vincere tre medaglie in una singola edizione per l’Austria e sembra la principale avversaria dell’americana; poi c’è Gisin, gasata anche dal podio del fidanzato De Aliprandini, ieri. Infine ecco Vlhova, ...

Eurosport_IT : No, non è un sogno: LUCA DE ALIPRANDINI È ARGENTO MONDIALE! ?????? @dealiprandini #EurosportSCI | #Cortina2021 - Eurosport_IT : La strada del lavoro è sempre quella giusta. Grande, @dealiprandini ???????? ?? - ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom donne Mondiali in DIRETTA: Mikaela Shiffrin insegue il pokerissimo d’oro! - #alpino #Slalom… - zazoomblog : Sci alpino oggi Mondiali: orari tv programma pettorali slalom femminile - #alpino #Mondiali: #orari #programma -