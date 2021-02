Sci alpino, Katharina Liensberger oro mondiale in slalom! Vlhova e Shiffrin demolite (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggi Katharina Liensberger ha fatto la storia. L’austriaca ha vinto, o per meglio dire dominato, lo slalom femminile dei Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2021, andando a porre fine allo straordinario filotto di successi iridati di Mikaela Shiffrin tra i pali stretti. La statunitense, reduce da un poker di tronfi in slalom, oggi si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo (alle spalle anche di Petra Vlhova) perchè contro la nativa di Feldkirch non c’era davvero alcuna speranza. La ventitreenne austriaca, ironia della sorte, è andata a centrare il primo successo della carriera in slalom proprio in occasione della kermesse ampezzana (che conclude con il secondo oro, dopo aver conquistato quello in parallelo assieme alla nostra Marta Bassino). L’ultimo trionfo austriaco in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Oggiha fatto la storia. L’austriaca ha vinto, o per meglio dire dominato, lo slalom femminile dei Campionati Mondiali di scidi Cortina d’Ampezzo 2021, andando a porre fine allo straordinario filotto di successi iridati di Mikaelatra i pali stretti. La statunitense, reduce da un poker di tronfi in slalom, oggi si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo (alle spalle anche di Petra) perchè contro la nativa di Feldkirch non c’era davvero alcuna speranza. La ventitreenne austriaca, ironia della sorte, è andata a centrare il primo successo della carriera in slalom proprio in occasione della kermesse ampezzana (che conclude con il secondo oro, dopo aver conquistato quello in parallelo assieme alla nostra Marta Bassino). L’ultimo trionfo austriaco in ...

