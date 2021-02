Sci alpino, Irene Curtoni: “Ho dato tantissimo a questo sport, è da un po’ che penso al ritiro agonistico” (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ arrivato un 18° posto alla fine di questo slalom mondiale sulle nevi di Cortina per Irene Curtoni. L’azzurra ha cercato di dare tutto quello che aveva, completando una buona seconda manche a 4?17 dalla vincitrice di giornata, la fenomenale austriaca Katharina Liensberger. Una prestazione nella quale Curtoni ha fatto vedere buone cose nella parte alta, perdendo invece un po’ troppo in quella finale, anche perchè probabilmente di benzina nelle gambe non ce n’era così tanta. Una gara che potrebbe valere anche la chiosa della carriera per la nostra portacolori che, ai microfoni della Rai, si è anche un po’ raccontata dopo uno sfogo emotivo all’arrivo: “Dopo tanti anni vissuti tra alti e bassi, posso dire di essere orgogliosa di me stessa perchè per via dei problemi che mi ha dato il mio fisico non era ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ arrivato un 18° posto alla fine dislalom mondiale sulle nevi di Cortina per. L’azzurra ha cercato di dare tutto quello che aveva, completando una buona seconda manche a 4?17 dalla vincitrice di giornata, la fenomenale austriaca Katharina Liensberger. Una prestazione nella qualeha fatto vedere buone cose nella parte alta, perdendo invece un po’ troppo in quella finale, anche perchè probabilmente di benzina nelle gambe non ce n’era così tanta. Una gara che potrebbe valere anche la chiosa della carriera per la nostra portacolori che, ai microfoni della Rai, si è anche un po’ raccontata dopo uno sfogo emotivo all’arrivo: “Dopo tanti anni vissuti tra alti e bassi, posso dire di essere orgogliosa di me stessa perchè per via dei problemi che mi hail mio fisico non era ...

