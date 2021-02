Sci alpino, Federica Brignone: “La delusione per i Mondiali c’era già prima di oggi. Vedrò se correre in Val di Fassa” (Di sabato 20 febbraio 2021) Tra le atlete che più sono uscite con il morale sotto i tacchi dai Campionati Mondiali di sci alpino 2021 di Cortina d’Ampezzo, non si può non annoverare Federica Brignone. La valdostana, infatti, ha concluso a bocca asciutta la sua manifestazione iridata sulle nevi di casa, un risultato ben lontano dai desiderata dalla campionessa in carica della Coppa del Mondo. Al termine dello slalom odierno (che nel suo caso si è concluso già nel corso della prima manche) la nostra portacolori ha raccontato tutta la sua delusione per i risultati che non sono arrivati e, contemporaneamente, ha parlato anche dei suoi impegni futuri. “La delusione c’era già prima per le altre prove – le sue parole riportate da Fantaski.com – Questa gara era qualcosa ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Tra le atlete che più sono uscite con il morale sotto i tacchi dai Campionatidi sci2021 di Cortina d’Ampezzo, non si può non annoverare. La valdostana, infatti, ha concluso a bocca asciutta la sua manifestazione iridata sulle nevi di casa, un risultato ben lontano dai desiderata dalla campionessa in carica della Coppa del Mondo. Al termine dello slalom odierno (che nel suo caso si è concluso già nel corso dellamanche) la nostra portacolori ha raccontato tutta la suaper i risultati che non sono arrivati e, contemporaneamente, ha parlato anche dei suoi impegni futuri. “Lagiàper le altre prove – le sue parole riportate da Fantaski.com – Questa gara era qualcosa ...

