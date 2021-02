Sci alpino, Cortina 2021: Katharina Liensberger nuova regina dello slalom. L’Italia può contare sulle giovani (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo 2926 giorni sua maestà Mikaela Shiffrin cede lo scettro iridato in slalom. A una degna erede, l’austriaca del Voralberg Katharina Liensberger, sorridente, la sciatrice “del cuore“, come da auto-definizione, l’unica sempre sul podio in stagione, anche se mai vittoriosa. Fino a questi mondiali ovviamente, dove s’è presa prima il titolo iridato in parallelo, ex aequo con Marta Bassino, e poi, oggi, l’oro più prestigioso dello slalom che al Wunderteam mancava dal 2011 (Marlies Schild a Garmisch 2011). Dominando prima e seconda manche e lasciando Vlhova (argento) a 1?00 e Mikaela Shiffrin (bronzo) a 1?98. Per Mikaela, comunque, 11esima medaglia iridata, decima consecutiva; da Schladming 2013 a oggi ha disputato 13 gare nella rassegna mondiale, senza mai andare oltre l’8a posizione, in gigante, a Vail ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Dopo 2926 giorni sua maestà Mikaela Shiffrin cede lo scettro iridato in. A una degna erede, l’austriaca del Voralberg, sorridente, la sciatrice “del cuore“, come da auto-definizione, l’unica sempre sul podio in stagione, anche se mai vittoriosa. Fino a questi mondiali ovviamente, dove s’è presa prima il titolo iridato in parallelo, ex aequo con Marta Bassino, e poi, oggi, l’oro più prestigiosoche al Wunderteam mancava dal 2011 (Marlies Schild a Garmisch 2011). Dominando prima e seconda manche e lasciando Vlhova (argento) a 1?00 e Mikaela Shiffrin (bronzo) a 1?98. Per Mikaela, comunque, 11esima medaglia iridata, decima consecutiva; da Schladming 2013 a oggi ha disputato 13 gare nella rassegna mondiale, senza mai andare oltre l’8a posizione, in gigante, a Vail ...

