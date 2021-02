Sassuolo, Caputo segna ancora: la dedica dopo il gol – FOTO (Di sabato 20 febbraio 2021) Francesco Caputo ha realizzato il suo decimo gol in campionato. L’attaccante del Sassuolo ha festeggiato la rete con una dedica speciale Francesco Caputo ha realizzato il suo decimo gol in campionato segnando la rete del pareggio del Sassuolo contro il Bologna a inizi secondo tempo. Una rete celebrata a favore di camera con un messaggio personalizzato indossato sotto la maglia da gioco. Pareggio del Sassuolo con Caputo ??#SassuoloBologna #DAZN pic.twitter.com/54SHUWuF03 — DAZN Italia (@DAZN IT) February 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Francescoha realizzato il suo decimo gol in campionato. L’attaccante delha festeggiato la rete con unaspeciale Francescoha realizzato il suo decimo gol in campionatondo la rete del pareggio delcontro il Bologna a inizi secondo tempo. Una rete celebrata a favore di camera con un messaggio personalizzato indossato sotto la maglia da gioco. Pareggio delcon??#Bologna #DAZN pic.twitter.com/54SHUWuF03 — DAZN Italia (@DAZN IT) February 20, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Roberto11712522 : #:Sassuolo 1 Gol.F.Caputo 52 minutes and Bologna 1.???????????????? - afcwill7_ : @sharkboii17 sassuolo are such a fun team, caputo, berardi and boga are ballers - sportface2016 : #SassuoloBologna, il video del gol di #Caputo - DpsFoot : ???? #SerieA ? ¡GOL de Sassuolo! ?52' ??? Francesco Caputo. ? Sassuolo 1 ?? Bologna 1. - Feuille2Match_ : RT @le_xxv: CAPUTO EGALISE POUR SASSUOLO ! #SassuoloBologna -