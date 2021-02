Sassuolo-Bologna, le probabili formazioni del match (Di sabato 20 febbraio 2021) Il derby emiliano Sassuolo-Bologna, che si giocherà questa sera, chiude il programma delle partite di questo sabato del 23° turno di Serie A Il Sassuolo ospita il Bologna in un match valido per il 23esimo turno del campionato di Serie A. La compagine neroverde arriva al confronto forte dei suoi 34 punti in classifica e reduce dal successo esterno ottenuto sul campo del Crotone. Ventiquattro sono invece i punti messi in cascina da un Bologna che dopo il pareggio interno nell’ultima uscita contro il Benevento, cercherà al Mapei Stadium quel risultato che possa consentirgli di aumentare il distacco sulle zone pericolose. QUI Sassuolo De Zerbi si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale saranno Müldür, Marlon, Ferrari e Rogerio a completare la linea difensiva davanti ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) Il derby emiliano, che si giocherà questa sera, chiude il programma delle partite di questo sabato del 23° turno di Serie A Ilospita ilin unvalido per il 23esimo turno del campionato di Serie A. La compagine neroverde arriva al confronto forte dei suoi 34 punti in classifica e reduce dal successo esterno ottenuto sul campo del Crotone. Ventiquattro sono invece i punti messi in cascina da unche dopo il pareggio interno nell’ultima uscita contro il Benevento, cercherà al Mapei Stadium quel risultato che possa consentirgli di aumentare il distacco sulle zone pericolose. QUIDe Zerbi si affiderà al consueto 4-2-3-1 nel quale saranno Müldür, Marlon, Ferrari e Rogerio a completare la linea difensiva davanti ...

