Sassuolo-Bologna, i convocati di Mihajlovic: assenti Poli, Medel e Faragò (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Sassuolo, valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Spiccano le assenze di Andrea Poli, per via della nascita di sua figlia, Gary Medel e Paolo Faragò. E’ presenta invece Svanberg, il quale ha scontato la giornata di squalifica. convocati Mihajlovic PER Sassuolo-Bologna Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) Il tecnico delSinisaha diramato la lista deiper il match contro il, valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2020/2021. Spiccano le assenze di Andrea, per via della nascita di sua figlia, Garye Paolo. E’ presenta invece Svanberg, il quale ha scontato la giornata di squalifica.PERPortieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. SportFace.

