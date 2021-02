Sassuolo Bologna, i convocati di Mihajlovic: assente Poli per motivi personali (Di sabato 20 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Sassuolo-Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Sassuolo. Non ci sarà Andrea Poli, in permesso per la nascita della primogenita. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Sinisaha diramato la lista deiin vista diSinisa, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match di questa sera contro il. Non ci sarà Andrea, in permesso per la nascita della primogenita. Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato. Leggi su Calcionews24.com

rato1816 : 2-3 GOALS Stragedy (5) PORTUGAL 2 Gil Vicente vs. Santa Clara, Odd. 2,00, Units 2,00 SPAIN 2 Las Palmas vs. Carta… - sportface2016 : #SassuoloBologna, i convocati di #Mihajlovic: assenti Poli, Medel e Faragò - TuttoBolognaWeb : Sassuolo-Bologna, i convocati: due assenze per Mihajlovic - - bologna_sport : I convocati per #SassuoloBFC - pmpieroni : RT @TuttoCalciofra: ????? J23 programme du jour ! ??Lazio - sampdoria ?15h00 ?? Genoa - Hellas Verona ?18h00 ?? Sassuolo - Bologna ?20h45 @… -