Sassuolo-Bologna | Bigon | “Var? Dubito sull’eguaglianza del regolamento Ringrazio De Zerbi per le sue parole”

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" ha parlato dell'episodio del rosso sul difensore Aaron Hickey, lamentandosi sull'intervento del Var, a suo giudizio errato, oltre che per la tempestività, anche per la decisione di espellere il difensore felsineo. Di seguito le dichiarazioni del DS del Bologna."Nelle riunioni con gli arbitri ci spiegano quando il Var deve intervenire e di solito è per interventi duri, molto pericolosi e che mettono a rischio l'incolumità dei giocatori. E questo non mi pare il caso perché arbitro e guardalinee erano lì e non c'erano state proteste. Ma il punto è un altro, è il fatto di intervenire solo in certe occasioni su questi episodi, senza uniformità perché noi abbiamo già subito diversi episodi simili.

