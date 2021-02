Sassuolo Bologna 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo. In campo Traoré (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Bologna si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Bologna 0-1 MOVIOLA 5? Occasione Caputo – Conclusione con il mancino del centravanti neroverde e palla vicina al palo. 17? Gol Soriano – La sblocca il Bologna con Soriano. Errore in fase di costruzione dei neroverdi tra Magnanelli e Marlon, ne approfitta Barrow che serve Soriano che da pochi passi non sbaglia. 30? Espulso Hickey – Il Var Nasca richiama La Penna che opta per il rosso al terzino per una dura entrata su Muldur. 37? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 5? Occasione Caputo – Conclusione con il mancino del centravanti neroverde e palla vicina al palo. 17? Gol Soriano – La sblocca ilcon Soriano. Errore in fase di costruzione dei neroverdi tra Magnanelli e Marlon, ne approfitta Barrow che serve Soriano che da pochi passi non sbaglia. 30? Espulso Hickey – Il Var Nasca richiama La Penna che opta per il rosso al terzino per una dura entrata su Muldur. 37? ...

SassuoloUS : Sono 24 i convocati neroverdi per #SassuoloBologna ?? ?? - MCriscitiello : Puntata 162727. Inutili giocate dal basso, forzate e senza senso. Roba da matti. In tutte le partite questi errori… - zazoomblog : Pagelle Sassuolo Bologna: TOP e FLOP del match VOTI - #Pagelle #Sassuolo #Bologna: #match - rfutbol : Comienza 2ª Parte Sassuolo - Bologna #Sassuolo #Bologna #SerieA - Bertolca10 : Nella gara di andata, il Sassuolo vinse 3-4 in rimonta dopo che il Bologna era andato in vantaggio 3-1. Adesso i n… -