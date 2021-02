Sassuolo Bologna 0-0 LIVE | è iniziata la sfida del Mapei Stadium

(Di sabato 20 febbraio 2021) Al, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Hickey; ...

QwasiArthur : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Sassuolo-Bologna 0-0 in diretta su - baytkoora : Sassuolo vs Bologna Live #SassuoloBologna - CalcioNews20192 : ?? SASSUOLO - BOLOGNA RADIOCRONACA E CAMPO !!! - palpitesfutbol : BOLA ROLANDO! Sassuolo [0] x [0] Bologna Campeonato Italiano 1ª - 2020/2021 23ª Rodada 1 minuto(s) Mapei Stadium,… - rfutbol : Comienza Sassuolo - Bologna #Sassuolo #Bologna #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Bologna

L'episodio chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/21: moviola...0 - 0 LIVE(4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo. All. De Zerbi(4 - 2 - ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventitreesima. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche ...Sabato 20 febbraio: le partite di calcio in TV oggi e stasera, anche in diretta streaming. In programma tre anticipi della 23a giornata di Serie A. Alle 15 Lazio-Sampdoria all’Olimpico di Roma, con a ...