Sanremo 2021, tra positivi e co-conduttori ecco tutte le novità che riguardano il festival (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono tante le novità che nelle ultime ore hanno coinvolto la nuova edizione del festival di Sanremo, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 2 marzo. Dopo giorni di attesa finalmente Moreno Conficconi in arte Moreno Il Biondo degli Extraliscio può tirare finalmente un sospiro di sollievo. Il cantante – in gara al festival di Sanremo con la sua band – era risultato positivo al Covid 19 dopo aver effettuato un test rapido, come impone il protocollo del festival, mercoledì scorso prima di accedere alle prove al Teatro dell’Ariston. Adesso, dopo il tampone molecolare e l’isolamento fiduciario per tutti i componenti del gruppo, finalmente l’esito del tampone – effettuato giovedì 18 febbraio – per Moreno Il Biondo è negativo. L’esito sostituisce il risultato del tampone antigenico, ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono tante leche nelle ultime ore hanno coinvolto la nuova edizione deldi, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 2 marzo. Dopo giorni di attesa finalmente Moreno Conficconi in arte Moreno Il Biondo degli Extraliscio può tirare finalmente un sospiro di sollievo. Il cantante – in gara aldicon la sua band – era risultato positivo al Covid 19 dopo aver effettuato un test rapido, come impone il protocollo del, mercoledì scorso prima di accedere alle prove al Teatro dell’Ariston. Adesso, dopo il tampone molecolare e l’isolamento fiduciario per tutti i componenti del gruppo, finalmente l’esito del tampone – effettuato giovedì 18 febbraio – per Moreno Il Biondo è negativo. L’esito sostituisce il risultato del tampone antigenico, ...

fanpage : Ufficiale, Amadeus ha scelto Barbara Palombelli. - IlContiAndrea : Arisa che canta Pino Daniele, DiMartino Colapesce omaggiano Battiato, La rappresentante di Lista invita Rettore, il… - fanpage : I duetti di #Sanremo2021: le canzoni d’autore e gli ospiti in programma - LaStampa : Tutti i duetti di Sanremo 2021: omaggi a Battisti, Tenco e Dalla - MarioGuglielmi : Sparò ai Carabinieri per evitare le manette, ora è stato arrestato a Ventimiglia e portato in carcere a Sanremo -