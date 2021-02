Sanremo 2021 | svelate le cover della serata del giovedì

Leggi su zon

(Di sabato 20 febbraio 2021) Durante la terzadi, i 26 Big in gara omaggeranno i più grandi successimusica italiana e saranno accompagnati da ospiti speciali Prende sempre più forma il Festival di: poco fa, per esempio, sono stateleche i 26 Big in gara eseguiranno durante la terzadel Festival (quella di4 Marzo) pensata come un omaggio alla storiamusica italiana. Per questaspeciale, che sarà giudicata dai Maestri dell’Orchestra ai finiclassifica finale, alcuni dei Big saranno accompagnati da attesissimi e sorprendenti ospiti speciali. Di seguito la lista ufficiale delledi ...