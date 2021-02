Sanremo 2021 | svelate le cover dei big in gara e gli ospiti

(Di sabato 20 febbraio 2021) Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di. Lo show andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo: tra le serate, come sempre, ci sarà quella dedicata alle. Durante la terza serata della manifestazione infatti i big indovranno proporre un vecchio brano che fa parte della storia della musica italiana. Andiamo a vedere tutte leche verranno presentate e gli eventuali: AIELLO – Gianna (di Rino Gaetano) con VEGAS JONES ANNALISA – La musica è finita (di Ornella Vanoni) ARISA – Quando (di Pino Daniele) BUGO – Un’avventura (di Lucio Battisti) con PINGUINI TATTICI NUCLEARI COLAPESCE DIMARTINO – Povera Patria (di Franco Battiato) COMA COSE – Il mio canto libero (di Lucio Battisti) con ALBERTO RADIUS e MAMAKASS ERMAL META – Caruso ...

