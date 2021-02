Sanremo 2021 | Ripartiamo dal Festival | il progetto per far ripartire il comparto dello spettacolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 febbraio 2021) “da”, Casaapre e promuove il primo tavolo di confronto del mondoe dell'intrattenimento, per l'elaborazione di un piano concreto di proposte per il nuovo Governo in occasione del 71modella canzone italiana. L'iniziativa non vuole essere un grido d'allarme o un'occasione di protesta né polemica ma il primo concreto momento in cui l'industriasi riunisce per confrontarsi ed esprimere una comunione d'intenti mirata a fardefinitivamente il, utilizzando una vetrina d'eccellenza, quale, su cui sono puntati tutti i riflettori. A essere coinvolti saranno associazioni, enti, istituzioni, cooperative, federazioni ...