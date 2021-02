Sanremo 2021, polemiche per la Palombelli: la dura replica di Amadeus (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ogni anno, quasi fosse un appuntamento fisso, il Festival di Sanremo si tinge di una nuova polemica. Quest’anno il polverone si è alzato su Barbara Palombelli, giornalista Mediaset, a cui sarà affidata la co-conduzione della quarta serata; una scelta che non è piaciuta ai giornalisti Rai. Le polemiche in casa Rai Vittorio Di Trapani, segretario dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, ha scritto su Twitter: “Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”. La polemica si è consumata a colpi di tweet, con la risposta di Riccardo Laganà, consigliere ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ogni anno, quasi fosse un appuntamento fisso, il Festival disi tinge di una nuova polemica. Quest’anno il polverone si è alzato su Barbara, giornalista Mediaset, a cui sarà affidata la co-conduzione della quarta serata; una scelta che non è piaciuta ai giornalisti Rai. Lein casa Rai Vittorio Di Trapani, segretario dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, ha scritto su Twitter: “Barbaraconduttrice diper una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai. Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”. La polemica si è consumata a colpi di tweet, con la risposta di Riccardo Laganà, consigliere ...

