Sanremo 2021, i duetti della serata dedicata alle cover (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è finalmente risolto l'unico grande enigma rimasto sul festival di Sanremo 2021, quello relativo alle cover della serata dedicata alla storia della kermesse celebrativa della canzone italiana. Scoperti i titoli e i duetti, è chiaro che non solo lo spettacolo è garantito, ma che è in perfetta armonia con lo spirito di questa edizione, aperto come non mai al cantautorato in tutti i generei e le sfumature della nostra musica e molto radicato nel contemporaneo. Scorrendo la lista delle canzoni scelte dai big di quest'anno, si vede che le cover arrivano a ripercorrere le varie edizioni ben oltre la fine degli Anni Novanta e che spesso non sono pescate in rappresentanza del pop o dei ...

