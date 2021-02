Sanremo 2021 | annunciati le cover ed i duetti del giovedì

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 20 febbraio 2021)si avvicina ed oggi sono stati resi noti ie lescelte dai 26 Campioni in gara: grandi sorprese e ritorni sul palco del Teatro Ariston. Aiello & Vegas Jones – Gianna (Rino Gaetano) Maneskin & Manuel Agnelli – Amandoti (CCCP) Fulminacci, Roy Paci & Valerio Lundini – Penso Positivo (Jovanotti) Gaia e Louis And The Yakouza – Mi Sono Innamorato Di Te (Luigi Tenco) Random & The Kolors – Ragazzo Fortunato (Jovanotti) Fasma & Nesli – La Fine (Nesli) Annalisa – La Musica E’ Finita (Ornella Vanoni) Arisa – Quando (Pino Daniele), tra lebrani di Lucio Battisti, Ornella Vanoni e Jovanotti Bugo & Pinguini Tattici Nucleari – Un’Avventura (Lucio Battisti) Colapesce Dimartino – ...