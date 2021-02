San Marino ‘scavalca’ l’Italia e acquista lo Sputnik russo | «Il vaccino integrerà le scorte»

(Di sabato 20 febbraio 2021) La repubblica di Sanacquisterà ilda Mosca. Il protocollo, siglato dalle autorità locali, è il risultato del lavoro messo a punto per superare le difficoltà nell’approvvigionamento del farmaco. È il Russian Direct Investment Fund a sottolineare come “ilsia stato approvato sulla base della procedura di autorizzazione per l’uso d’emergenza e Sansia divenuto il 30esimo Paese al mondo ad approvare loV”. Leggi anche >> Covid, i virologi chiedono di usare ancheV: cosa sappiamo sulSanlo: si sommerà alle dosi previste dall’intesa conIl ...

Siglato il protocollo. Nei prossimi giorni le prime dosi alle quali seguirà una seconda consegna per la somministrazione della dose di richiamo entro un mese ...
La repubblica di San Marino acquisterà il vaccino russo Sputnik da Mosca: lo scorso gennaio aveva firmato un protocollo con l'Italia.