San Marino 'scavalca' l'Italia e acquista lo Sputnik russo: cosa ha mosso le autorità (Di sabato 20 febbraio 2021) ...coronavirus non deve conoscere confini" La firma del protocollo per lo Sputnik russo - ha osservato il segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari nelle dichiarazioni riferite da Tgcom24 - ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021) ...coronavirus non deve conoscere confini" La firma del protocollo per lo- ha osservato il segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari nelle dichiarazioni riferite da Tgcom24 - ...

Linkiesta : La Repubblica di San Marino vaccinerà i suoi cittadini con il siero russo Sputnik. L'accordo con Roma prevedeva che… - uolller : RT @petunianelsole: Così si spiega il non-studio dello Spallanzani su Sputnik. Lazio e Pd si agitano per produrlo. Ma occhio alle mosse di… - 59Liberal : RT @rep_bologna: Vaccini, lo Sputnik arriva a San Marino ed è rischio esodo dalla Romagna. La Regione: 'Farmaco russo non approvato da Aifa… - CatelliRossella : Vaccini, lo Sputnik arriva a San Marino ed è rischio esodo dalla Romagna. La Regione: 'Farmaco russo non approvato… - maurizifo : RT @rep_bologna: Vaccini, lo Sputnik arriva a San Marino ed è rischio esodo dalla Romagna. La Regione: 'Farmaco russo non approvato da Aifa… -