San Marino fa da sé e acquista il vaccino russo Sputnik. Ecco perché (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb – San Marino non si fida, ma soprattutto non aspetta, l'Italia. La Serenissima Repubblica ha deciso infatti di acquistare dosi del vaccino russo. L'accordo tra il microstato e Mosca c'è già, un protocollo siglato "per l'acquisto del vaccino Sputnik V sviluppato dall'Istituto di epidemiologia Nikolai Gamaleya di Mosca". "L'autorizzazione – specifica il governo sanmarinese – consentirà alla Repubblica di ricevere già nei prossimi giorni le prime dosi del vaccino, alle quali seguirà una seconda consegna per la somministrazione della dose di richiamo entro un mese". Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, dice che "i piccoli Stati europei come San Marino devono poter assicurare una campagna vaccinale uniforme anche su tutto il loro ...

