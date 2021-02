Samantha De Grenet e quel dibattito “gay/etero” al GF Vip: ma Twitter vede e provvede – VIDEO (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante mi stia impegnando per cercare di apprezzare Samantha De Grenet, c’è sempre qualcosa che non riesce a farmela “digerire”. Ieri sera, per esempio, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, la ricciolina scherzava sull’omosessualità di Tommaso Zorzi, mettendola in discussione con ironia (ma nemmeno tanto). Samantha De Grenet e quel dibattito “etero/gay” al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonostante mi stia impegnando per cercare di apprezzareDe, c’è sempre qualcosa che non riesce a farmela “digerire”. Ieri sera, per esempio, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, la ricciolina scherzava sull’omosessualità di Tommaso Zorzi, mettendola in discussione con ironia (ma nemmeno tanto).De/gay” al GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

coralalia : stanotte ho sognato che ammazzavano brutalmente samantha de grenet sotto casa mia e io assistevo a tutto e per questo mi davano la caccia - StefyOrlyQueen : RT @nicolmah: Fate tanto le paladine dei diritti lgbt e andate giustamente contro ogni tipo di omofobia e xenofobia e poi votate Samantha D… - oldcardigvn : RT @nicolmah: Fate tanto le paladine dei diritti lgbt e andate giustamente contro ogni tipo di omofobia e xenofobia e poi votate Samantha D… - blogtivvu : Samantha De Grenet e quel dibattito “gay/etero” al #GFVip: ma Twitter vede e provvede – VIDEO #TZVip #ExRosmello - zazoomblog : GF Vip la frase choc di Samantha De Grenet non sfugge: rimprovero in diretta di Alfonso Signorini - #frase… -