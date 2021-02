Salvini: Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive (Di sabato 20 febbraio 2021) Su facebook sabato mattina è intervenuto Matteo Salvini per criticare chi continua a “terrorizzare” gli Italiani. “Zona arancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese”. Così il leader della Lega che aggiunge. “Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati. Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 febbraio 2021) Su facebook sabato mattina è intervenuto Matteoper criticare chi continua a “terrorizzare” glini. “incon gli, glie leche hanno caratterizzato gli ultimi mesi, se ci sono zone più a rischio si intervenga in modo rapido e circoscritto, si acceleri sul piano vaccinale ma non si getti nel panico l’intero Paese”. Così il leader della Lega che aggiunge. “Il diritto alla salute viene prima di tutto e rispettiamo le indicazioni della comunità scientifica, non le anticipazioni a mezzo stampa di lockdown ingiustificati e generalizzati.

