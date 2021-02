Salerno, il sindaco chiude domani la spiaggia di Santa Teresa (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Alla luce della possibilità data ai sindaci di interdire le strade o le piazze nei centri urbani, dove possono crearsi situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di domani 21 febbraio dell’arenile di Santa Teresa. Il provvedimento si è reso necessario alla luce della folla che continua a registrarsi sul lungomare di Salerno ed in modo particolare sulla spiaggia situata alla fine del percorso. domani Salerno, tra l’altro, come il resto della Campania ritornerà in zona arancione ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alla luce della possibilità data ai sindaci di interdire le strade o le piazze nei centri urbani, dove possono crearsi situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, ildi, Vincenzo Napoli ha disposto la chiusura dalle ore 8,00 alle ore 22,00 di21 febbraio dell’arenile di. Il provvedimento si è reso necessario alla luce della folla che continua a registrarsi sul lungomare died in modo particolare sullasituata alla fine del percorso., tra l’altro, come il resto della Campania ritornerà in zona arancione ...

