Salernitana, Dziczek dimesso dall'ospedale di Ascoli: ulteriori esami a Roma (Di sabato 20 febbraio 2021) Il centrocampista della Salernitana Patryk Dziczek è stato dimesso dall'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo il malore accusato nel match di Serie B tra i granata e i marchigiani. Il polacco sarà ricoverato per ulteriori accertamenti presso una struttura sanitaria di Roma. Lo ha comunicato lo stesso club campano. Il giocatore si era accasciato a terra durante un'azione di gioco nei minuti finali. SportFace.

