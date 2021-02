Salernitana ad Ascoli il solito crocevia (Di sabato 20 febbraio 2021) di Marco De Martino Spesso e volentieri, negli ultimi anni, il Del Duca di Ascoli è stato un autentico crocevia per la stagione della Salernitana. Basti pensare al blitz del 2009 firmato Ganci che consentì ai granata di Brini di salvarsi, oppure al pareggio, pesantissimo ai fini della permanenza in B, avvenuto in rimonta ed in extremis strappato grazie ad una capocciata di Bagadur nel 2015 o anche al clamoroso tonfo dello scorso campionato che segnò l’inizio del tramonto delle speranze play off per gli uomini di Gian Piero Ventura. Oggi la Salernitana di Fabrizio Castori si trova anch’essa di fronte ad un bivio: battere i bianconeri di Sottil significherebbe interrompere pareggite e mal di trasferta in un sol colpo e rilanciarsi in chiave promozione, perdere invece prolungherebbe il periodo difficile dei granata, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 20 febbraio 2021) di Marco De Martino Spesso e volentieri, negli ultimi anni, il Del Duca diè stato un autenticoper la stagione della. Basti pensare al blitz del 2009 firmato Ganci che consentì ai granata di Brini di salvarsi, oppure al pareggio, pesantissimo ai fini della permanenza in B, avvenuto in rimonta ed in extremis strappato grazie ad una capocciata di Bagadur nel 2015 o anche al clamoroso tonfo dello scorso campionato che segnò l’inizio del tramonto delle speranze play off per gli uomini di Gian Piero Ventura. Oggi ladi Fabrizio Castori si trova anch’essa di fronte ad un bivio: battere i bianconeri di Sottil significherebbe interrompere pareggite e mal di trasferta in un sol colpo e rilanciarsi in chiave promozione, perdere invece prolungherebbe il periodo difficile dei granata, ...

OzzielMA : @ConsejoAbuelo #playdoit Ascoli vs Salernitana de la serie b - carlo9724 : @ConsejoAbuelo Ascoli vs Salernitana #playdoit - Ponchocac : @ConsejoAbuelo Ascoli - salernitana serie B #playdoit - SergVessicchio : SALERNITANA AD ASCOLI IN PIENA EMERGENZA MA SERVE IL RISULTATO PIENO - salernonotizie : Salernitana, ad Ascoli scocca l’ora per Sofian Kiyine -