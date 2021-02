Russia, primi casi di infezione di influenza aviaria AH5N8 nell’uomo: registrati 7 contagi (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ceppo di influenza aviaria finora noto per contagiare l’uomo era l’H5N1, ma la Russia ha comunicato che nei giorni scorsi ha registrato i primi 7 casi di infezione nell’uomo del virus dell’influenza aviaria del tipo AH5N8 e di averne dato notizia all’Organizzazione mondiale della Sanità “diversi giorni fa”. Anna Popova, capo dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari, ha sottolineato che “questo virus può essere trasmesso dagli uccelli all’uomo” ma “non può essere trasmesso da un essere umano a un altro”. Il virus – secondo Popova – è stato diagnosticato a sette lavoratori in una fabbrica di pollame nel sud della Russia, i quali hanno comunque riportato sintomi lievi della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Il ceppo difinora noto perare l’uomo era l’H5N1, ma laha comunicato che nei giorni scorsi ha registrato ididel virus dell’del tipoe di averne dato notizia all’Organizzazione mondiale della Sanità “diversi giorni fa”. Anna Popova, capo dell’agenzia federale russa per i controlli sanitari, ha sottolineato che “questo virus può essere trasmesso dagli uccelli all’uomo” ma “non può essere trasmesso da un essere umano a un altro”. Il virus – secondo Popova – è stato diagnosticato a sette lavoratori in una fabbrica di pollame nel sud della, i quali hanno comunque riportato sintomi lievi della ...

