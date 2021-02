Russia | casi di influenza aviaria AH5N8 nell’uomo | parla Burioni

(Di sabato 20 febbraio 2021) Alice Torri Le autorità russe hanno reso noto di aver registrato i primi 7di infezionedel virus dell’del tipoe di avere dato notizia di ciò all’Organizzazione Mondiale della Sanità “diversi giorni fa”. A riportare la notizia sono le agenzie di stampa ‘Interfax’ e ‘Tass’, citando il capo dell’Agenzia federale russa per i controlli sanitari, Anna Popova, che ha spiegato che “questo virus può essere trasmesso dagli uccelli all’uomo” ma “non può essere trasmesso da un essere umano a un altro”. Secondo Anna Popova, il virus è stato diagnosticato a 7 lavoratori in una fabbrica di pollame nel sud della. I lavoratori hanno riportato sintomi lievi della malattia: la direttrice dell’Agenzia federale russa per i controlli sanitari ha spiegato ...

L'influenza aviaria in Russia

A comunicare l'annuncio dei casi di positività all'influenza aviaria H5N8 è stata l'Agenzia di stampa russa TASS. 'Gli scienziati del Vector Center hanno isolato il virus'.