Rugby, ritiro per Dan Carter dopo 19 anni di carriera

ritiro per Dan Carter dal Rugby professionistico dopo diciannove, incredibili, anni di carriera. Il 39enne, di ruolo mediano d'apertura, vincitore della Coppa del Mondo con gli All Blacks nel 2011 e nel 2015, ha annunciato l'addio all'attività agonistica tramite una nota sui propri social. Lo sportivo, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti della palla ovale, lascia lo sport che ha animato la sua vita con tanti successi detenendo il record del maggior numero di punti segnati nei test match internazionali, 1.598, ben 350 in più del secondo classificato, Jonny Wilkinson. È stato nominato tre volte "Giocatore dell'anno" dalla Federazione Internazionale di Rugby, ovvero l'equivalente del "Pallone d'Oro" per il calcio mondiale.

