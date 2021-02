Rugby, Pro 14: Treviso un altro ko, gli Scarlets chiudono il match nel primo tempo (Di sabato 20 febbraio 2021) Undicesima sconfitta in altrettante partite nel Guinness Pro 14 per la Benetton, che esce senza punti dal Parc y Scarlets di Llanelli. Vincono, dunque, gli Scarlets e si confermano in corsa per i playoff. Dura sette minuti l’equilibrio a Llanelli, con gli Scarlets che al 7’ sfondano e vanno in meta con Morgan per il 5-3 dopo che Tommaso Allan aveva messo i primi punti dalla piazzola al 4’. Prova una reazione la Benetton Treviso e il primo quarto di gioco vede le due squadre affrontarsi alla pari, con i gallesi che provano a sfondare e i biancoverdi ordinati in difesa. Al 24’ arriva l’allungo per i padroni di casa, con Costelow che va oltre e la Benetton Treviso accusa il colpo. Non reagiscono i ragazzi di Crowley e al 27’ arriva la terza marcatura Scarlets, questa ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Undicesima sconfitta in altrettante partite nel Guinness Pro 14 per la Benetton, che esce senza punti dal Parc ydi Llanelli. Vincono, dunque, glie si confermano in corsa per i playoff. Dura sette minuti l’equilibrio a Llanelli, con gliche al 7’ sfondano e vanno in meta con Morgan per il 5-3 dopo che Tommaso Allan aveva messo i primi punti dalla piazzola al 4’. Prova una reazione la Benettone ilquarto di gioco vede le due squadre affrontarsi alla pari, con i gallesi che provano a sfondare e i biancoverdi ordinati in difesa. Al 24’ arriva l’allungo per i padroni di casa, con Costelow che va oltre e la Benettonaccusa il colpo. Non reagiscono i ragazzi di Crowley e al 27’ arriva la terza marcatura, questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro Innocenti: 'Serve nuova Fir, vogliamo campionato nazionale pro stile Nba' Il modello è proprio quello, e di conseguenza territori che al momento sono ai margini del rugby di alto livello, come ad esempio Campania, Sicilia, Sardegna e Abruzzo, se trovano, unendo le forze, ...

Occhi bresciani puntati su calcio, volley e rugby Slitta invece a lunedì alle 15 il match della FeralpiSalò in Lega Pro : i leoni del Garda saranno ... Infine il rugby, con il torneo Super10 alle prese con i recuperi. Il Kawasaki Calvisano sarà ...

Rugby - Pro14, Scarlets-Benetton: non è un paese per vecchi OnRugby Innocenti: 'Serve nuova Fir, vogliamo campionato nazionale pro stile Nba' Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Il nostro progetto parte dal presupposto che occorre cambiare completamente la prospettiva. Negli ultimi 20 anni abbiamo puntato quasi esclusivamente sull'Alto Livello e q ...

PRO14: le Zebre volano in Galles contro il tabù Swansea A distanza di poco più di tre mesi dal loro ultimo incontro, Zebre e Ospreys sono pronte a sfidarsi nuovamente in Guinness PRO14. Sabato 20 febbraio il XV di coach Bradley sarà atteso al Liberty Stadi ...

