Rugby, Dan Carter si ritira: il più grande mediano di apertura della storia lascia l'attività agonistica

Una notizia importante scuote il mondo del Rugby: dopo 19 anni di professionismo ad alto livello, il neozelandese Dan Carter ha annunciato il proprio ritiro. Carter, secondo molti degli addetti ai lavori, è stato il più grande mediano di apertura nella storia della palla ovale, indossando la maglia dei grandi All Blacks in 119 occasioni, vincendo due volte i Mondiali e realizzando 1.598 punti. Nei club ha vinto il Super Rugby con i Canterbury Crusaders tre volte, il Top 14 francese con Perpignan e Racing Parigi in due casi e la Top League nipponica con i Kobelco Steelers. Un ritiro annunciato a NZ Herald le cui motivazioni risiedono maggiormente in una sfera emotiva che fisica.

