Rosalinda Cannavò torna a parlare delle fiction Ares: 'Ho un trauma ancora oggi, pensavo di morire'

L'attrice ha raccontato un aneddoto accaduto in una delle serie in cui ha lavorato qualche anno fa. Ecco che cosa è successo

All'inizio di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip Rosalinda Cannavò, che si faceva ancora chiamare Adua Del Vesco, aveva confessato, insieme a Massimiliano Morra, di aver vissuto cose strane nell'agenzia Ares Film. I due attori si sono lasciati andare a racconti molto pesanti: suicidi, strani incidenti, pressioni psicologiche. Tutta la tv era pronta ad indagare ma il tutto è stato stroncato sul nascere. Rosalinda e Massimiliano non ne hanno più potuto parlare

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Gf Vip, Rosalinda e Dayane litigano pesantemente: amicizia finita? 'Io, messa in croce per le mie scelte' È rottura totale fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò . Dopo l'avvicinamento di quest'ultima ad Andrea Zenga, la brasiliana ha deciso di tagliare i ponti con l'ex amica. Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip le due hanno la ...

Dayane Mello lite con Rosalinda Cannavò: '5 mesi che piangi'/ 'Falsa! Fai giochetti' Inizia tra fiamme e urla la nuova diretta del Grande Fratello Vip . Si parte subito col confronto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò dopo gli scontri che le hanno viste protagoniste in questi giorni a causa del flirt nato tra l'attrice siciliana e Andrea Zenga . La Cannavò espone subito il suo pensiero: 'Anche ...

