(Di sabato 20 febbraio 2021) Serata movimentata quella di ieri ain Piazza dei Cinquecento. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, transitando in via Giolitti poco prima delle 22.00 sono stati avvicinati da un passante che li informava della presenza di un uomo armato di un coccio di, che stava minacciando i passanti in piazza dei Cinquecento.Termini: serata movimentata Sul posto, ihanno riscontrato l’effettiva presenza di un soggetto, tale A.N., 30enne cittadino del Bangladesh che,, gliva la. Poi minacciandoli si è scagliatodi loro colpendoli con calci e pugni. Una volta assicurato nell’auto di servizio il fermato ha iniziato a colpire con la testa il divisorio in ...

CorriereCitta : Roma, ubriaco lancia bottiglia contro i poliziotti: agente finisce in ospedale - soteros1 : RT @Gianmar26145917: Guidonia, #Roma: mamma Ghanese affida il bimbo di 5 anni ad una connazionale...Al ritorno lo trova con il volto tumefa… - Marylu58121349 : RT @Gianmar26145917: Guidonia, #Roma: mamma Ghanese affida il bimbo di 5 anni ad una connazionale...Al ritorno lo trova con il volto tumefa… - AnnaP1953 : RT @Gianmar26145917: Guidonia, #Roma: mamma Ghanese affida il bimbo di 5 anni ad una connazionale...Al ritorno lo trova con il volto tumefa… - Marc852835993 : RT @Gianmar26145917: Guidonia, #Roma: mamma Ghanese affida il bimbo di 5 anni ad una connazionale...Al ritorno lo trova con il volto tumefa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma ubriaco

Il Corriere della Città

... intorno alle 23,30, a Quaregna Cerreto in via. La ricostruzione esatta presenta ancora alcuni ...estratto la pistola e fatto partire il colpo che ha colpito in pieno petto l'aggressore. La ...... intorno alle 23,30, a Quaregna Cerreto in via. La ricostruzione esatta presenta ancora alcuni ...estratto la pistola e fatto partire il colpo che ha colpito in pieno petto l'aggressore. La ...Pietro Genovese guidava ubriaco e stava mandando messaggi al cellulare. Gaia e Camilla, invece, stavano attraversando Corso Francia con il verde e sulle strisce quando sono state travolte. È una conda ...Avevano affidato domenica scorsa il loro bimbo di 5 anni a colui che credevano fosse un amico. E invece quando sono tornati hanno trovato il piccolo con il volto tumefatto e diverse fratture, mentre..