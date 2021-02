Roma, Reynolds è tornato negli Stati Uniti: ecco il motivo (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma - La Roma domani sera affronterà al Vigorito il Benevento di Filippo Inzaghi. Lo farà senza Cristante, Smalling, Ibanez e Kumbulla, ma anche senza Bryan Reynolds, ancora fuori dai piani di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 febbraio 2021)- Ladomani sera affronterà al Vigorito il Benevento di Filippo Inzaghi. Lo farà senza Cristante, Smalling, Ibanez e Kumbulla, ma anche senza Bryan, ancora fuori dai piani di ...

