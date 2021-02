Roma, pazienti morti in ospedale ‘spogliati’ dei loro averi: non solo gioielli, anche cellulari, pigiami e altro (Di sabato 20 febbraio 2021) Non solo il dolore della morte, ma anche il dispiacere di non riuscire ad avere indietro gli oggetti – più o meno preziosi, ma sicuramente cari ai parenti del defunto – che erano appartenuti al paziente. Vicende come queste sembrano essere diventate molto, troppo frequenti da quando è scoppiata la pandemia. L’ultima storia che vi avevamo raccontato era quella di una donna deceduta all’ospedale San Camillo alla quale, come aveva denunciato il figlio, erano stati sottratti – o comunque svaniti nel nulla – gli orecchini che indossava. Leggi anche: Roma, ancora un caso di paziente deceduto e derubato in ospedale: i figli chiedono giustizia Un nuovo caso a Tor Vergata Stavolta invece non si tratta di oggetti molto preziosi, ma lo sconforto per i familiari è stato lo stesso. In questo caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Nonil dolore della morte, mail dispiacere di non riuscire ad avere indietro gli oggetti – più o meno preziosi, ma sicuramente cari ai parenti del defunto – che erano appartenuti al paziente. Vicende come queste sembrano essere diventate molto, troppo frequenti da quando è scoppiata la pandemia. L’ultima storia che vi avevamo raccontato era quella di una donna deceduta all’San Camillo alla quale, come aveva denunciato il figlio, erano stati sottratti – o comunque svaniti nel nulla – gli orecchini che indossava. Leggi, ancora un caso di paziente deceduto e derubato in: i figli chiedono giustizia Un nuovo caso a Tor Vergata Stavolta invece non si tratta di oggetti molto preziosi, ma lo sconforto per i familiari è stato lo stesso. In questo caso ...

