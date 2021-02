Roma, paura in una palazzina: divampa un incendio, otto persone evacuate. Anziana ricoverata in ospedale (FOTO) (Di sabato 20 febbraio 2021) paura ieri sera a Roma dove in un appartamento di Via di Donna Olimpia al civico 13 è divampato un incendio. E’ successo intorno alle 22.40. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due Squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala, un autobotte, il carro auto-protettori ed il capo turno provinciale. Roma, incendio in un appartamento: otto persone intossicate Mentre si provvedeva allo spegnimento dell’incendio che aveva coinvolto diverse stanze dell’abitazione, sono stati portati in salvo gli otto occupanti degli appartamenti del piano superiore, dove erano già rimaste intossicate (fortunatamente in maniera lieve) due persone a causa del denso fumo, che venivano assicurate alle cure dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021)ieri sera adove in un appartamento di Via di Donna Olimpia al civico 13 èto un. E’ successo intorno alle 22.40. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due Squadre dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’autoscala, un autobotte, il carro auto-protettori ed il capo turno provinciale.in un appartamento:intossicate Mentre si provvedeva allo spegnimento dell’che aveva coinvolto diverse stanze dell’abitazione, sono stati portati in salvo glioccupanti degli appartamenti del piano superiore, dove erano già rimaste intossicate (fortunatamente in maniera lieve) duea causa del denso fumo, che venivano assicurate alle cure dei ...

