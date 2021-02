Roma Nascosti sotto il letto | sanzionati 28 spagnoli per festa privata

Leggi su dire

(Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA – Intorno alle ore 00.10 di stanotte, gli agenti della sezione Volanti e del commissariato Esquilino, a seguito di segnalazione di una festa in corso, si sono recati in via Sannio, per verificare quanto stesse accadendo. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato, dalle finestre dell’appartamento segnalato, il movimento di numerose persone che, accortisi della presenza della Polizia, hanno iniziato a defilarsi spegnendo le luci.