Roma, la proposta: «Ristoranti aperti a cena fino alle 22.00 in zona gialla» (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ho chiesto al presidente Draghi che differenza ci sia tra il pranzare in sicurezza a mezzogiorno e il cenare in sicurezza la sera” – è questo il tweet – che ha scatenato non poche polemiche – pubblicato dal leader della Lega Matteo Salvini. I Ristoranti nelle zone gialle (quasi in tutta Italia a eccezione delle poche aree in fascia rossa e arancione) possono restare aperti al pubblico fino alle 18, per poi lavorare con consegne a domicilio e asporto. Sì ai pranzi dunque, ma niente cene. E se Salvini si è posto la domanda e i ristoratori da mesi chiedono di poter lavorare in sicurezza e con tutte le misure del caso anche la sera, a Roma la Raggi – come spiega il Messaggero – starebbe pensando di inviare una lettera al nuovo Governo. Leggi anche: Lazio resta in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) “Ho chiesto al presidente Draghi che differenza ci sia tra il pranzare in sicurezza a mezzogiorno e ilre in sicurezza la sera” – è questo il tweet – che ha scatenato non poche polemiche – pubblicato dal leader della Lega Matteo Salvini. Inelle zone gi(quasi in tutta Italia a eccezione delle poche aree in fascia rossa e arancione) possono restareal pubblico18, per poi lavorare con consegne a domicilio e asporto. Sì ai pranzi dunque, ma niente cene. E se Salvini si è posto la domanda e i ristoratori da mesi chiedono di poter lavorare in sicurezza e con tutte le misure del caso anche la sera, ala Raggi – come spiega il Messaggero – starebbe pensando di inviare una lettera al nuovo Governo. Leggi anche: Lazio resta in ...

Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, (presunta) proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - Affaritaliani : Diletta Leotta e Can Yaman, proposta di matrimonio sui cieli di Roma. Giallo - il_piccolo : L'assessore Rosolen: «Così ogni docente si dovrà far immunizzare da solo». E non convince la proposta di prolungare… - CorriereCitta : Roma, la proposta: «Ristoranti aperti a cena fino alle 22.00 in zona gialla» - SteAlbamonte : #amministrative2021, @gualtierieurope a #Roma, @Roberto_Fico a Napoli. Una proposta, una fascinazione o una provocazione? Io la butto qui... -