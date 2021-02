Roma, il Pd chiama i M5S delusi: l’asse per fare fuori Virginia Raggi si salda su Gualtieri (Di sabato 20 febbraio 2021) Lei resiste, loro tacciono, gli altri preparano il voltafaccia. La partita Romana del M5S, insomma, non è meno complessa di quella nazionale: Virginia Raggi non ha alcuna intenzione di mollare la poltrona; i vertici del partito la isolano col silenzio; i dissidenti (e i trombati) si preparano a saltare sul carro dem o, almeno, del suo candidato. A rendere più complicate le cose in casa M5S c’è proprio l’avvento di un nome Pd di peso sulla scena di Roma: benché il diretto interessato ancora non abbia sciolto la riserva, infatti, Roberto Gualtieri resta la scelta più probabile. Il Pd sguazza nella spaccatura del M5S di Roma Da tempo si sa che l’a candidatura dell’ex ministro dell’Economia è fortemente gradita a Nicola Zingaretti. Ieri è arrivato anche l’appoggio esplicito del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Lei resiste, loro tacciono, gli altri preparano il voltafaccia. La partitana del M5S, insomma, non è meno complessa di quella nazionale:non ha alcuna intenzione di mollare la poltrona; i vertici del partito la isolano col silenzio; i dissidenti (e i trombati) si preparano a saltare sul carro dem o, almeno, del suo candidato. A rendere più complicate le cose in casa M5S c’è proprio l’avvento di un nome Pd di peso sulla scena di: benché il diretto interessato ancora non abbia sciolto la riserva, infatti, Robertoresta la scelta più probabile. Il Pd sguazza nella spaccatura del M5S diDa tempo si sa che l’a candidatura dell’ex ministro dell’Economia è fortemente gradita a Nicola Zingaretti. Ieri è arrivato anche l’appoggio esplicito del ...

